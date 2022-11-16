Минтруда Дагестана в приоритетном порядке обеспечивает социальной поддержкой членов семей погибших военнослужащих участвовавших в СВО

Так, комплексными центрами социального обслуживания населения в муниципальных образованиях за семьями закреплены ответственные специалисты («семейные помощники»), оказывающие помощь в преодолении сложной жизненной ситуации в различных областях деятельности, в том числе путем направления соответствующих запросов и обращений в органы исполнительной власти региона, в территориальные подразделения федеральных органов, а также в другие организации, пребывающие на территории Дагестана, к области работы которых относятся вопросы преодоления сложной жизненной ситуации. В целях контроля и оперативного оказания необходимой помощи, социальные помощники ведомства каждую неделю наносят визиты в дома семей. Стоит заметить, что чаще всего родственники погибших в СВО военнослужащих обращаются за помощью в решении социально-бытовых проблем. Подробнее материал можно прочитать на сайте Минтруда Дагестана.