Так, комплексными центрами социального обслуживания населения в муниципальных образованиях за семьями закреплены ответственные специалисты («семейные помощники»), оказывающие помощь в преодолении сложной жизненной ситуации в различных областях деятельности, в том числе путем направления соответствующих запросов и обращений в органы исполнительной власти региона, в территориальные подразделения федеральных органов, а также в другие организации, пребывающие на территории Дагестана, к области работы которых относятся вопросы преодоления сложной жизненной ситуации. В целях контроля и оперативного оказания необходимой помощи, социальные помощники ведомства каждую неделю наносят визиты в дома семей. Стоит заметить, что чаще всего родственники погибших в СВО военнослужащих обращаются за помощью в решении социально-бытовых проблем. Подробнее материал можно прочитать на сайте Минтруда Дагестана.
Минтруда Дагестана в приоритетном порядке обеспечивает социальной поддержкой членов семей погибших военнослужащих участвовавших в СВО
- Автор Дарья
- 16 ноября, 2022. Среда 14:48
В целях обеспечения дополнительных социальных гарантий для членов семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции в Украине подведомственными учреждениями Минтруда Дагестана в соответствии с постановлением ведомства осуществляется определенная работа.
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