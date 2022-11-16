ЗАМАНА - Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями

Автор
16 ноября, 2022. Среда 14:21
|||
Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями

За период с 2017-2021 гг. в Дагестане было приобретено и направлено в муниципалитеты 5,6 млн учебников и учебных пособий на сумму 1 973,7 млн рублей.

Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями

В нынешнем году закупка учебников и учебных пособий не проводилась из-за отсутствия финансирования, но на будущий год Правительством Дагестана предусмотрены средства для приобретения учебников и учебных пособий.


На данный момент Минобрнауки региона организована и осуществлена работа по инвентаризации учебников и учебных пособий в муниципальных образованиях региона.

Чтобы заявить о нарушениях, связанных с обеспечением книгами детей, нужно обратиться по номеру +7(8722) 67-08-81 или написать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 16 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top