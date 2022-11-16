Обеспечение учащихся общеобразовательных организаций учебниками и учебными пособиями

За период с 2017-2021 гг. в Дагестане было приобретено и направлено в муниципалитеты 5,6 млн учебников и учебных пособий на сумму 1 973,7 млн рублей.

В нынешнем году закупка учебников и учебных пособий не проводилась из-за отсутствия финансирования, но на будущий год Правительством Дагестана предусмотрены средства для приобретения учебников и учебных пособий.



На данный момент Минобрнауки региона организована и осуществлена работа по инвентаризации учебников и учебных пособий в муниципальных образованиях региона.

Чтобы заявить о нарушениях, связанных с обеспечением книгами детей, нужно обратиться по номеру +7(8722) 67-08-81 или написать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .