В нынешнем году закупка учебников и учебных пособий не проводилась из-за отсутствия финансирования, но на будущий год Правительством Дагестана предусмотрены средства для приобретения учебников и учебных пособий.
На данный момент Минобрнауки региона организована и осуществлена работа по инвентаризации учебников и учебных пособий в муниципальных образованиях региона.
Чтобы заявить о нарушениях, связанных с обеспечением книгами детей, нужно обратиться по номеру +7(8722) 67-08-81 или написать на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..