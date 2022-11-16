ЗАМАНА - В Дагестане впервые появится новогодняя чартерная программа

В Дагестане впервые появится новогодняя чартерная программа

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16 ноября, 2022. Среда 13:47
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В Дагестане впервые появится новогодняя чартерная программа

Турагентство Fun&Sun (бывший "TUI Россия") впервые открывает новогоднюю чартерную программу "Зимний Дагестан". Летняя и осенняя чартерные программы реализуются в республике со 100% загрузкой самолетов, проинформировал заместитель руководителя Минтуризма региона Магомед Габибуллаев на пресс-конференции в ТАСС, которая была посвящена будущему зимнему турсезону и развитию туристического рынка Северного Кавказа.

В Дагестане впервые появится новогодняя чартерная программа

"С нынешнего года реализуется чартерная программа турагентствами "Интурист" и Fun&Sun. Программа выполняется со 100% загрузкой рейсов. Впервые в истории туристического Дагестана компанией Fun&Sun запускается новогодняя чартерная программа "Зимний Дагестан"", — поделился Габибулаев, добавив, что зимой температура воздуха в регионе будет комфортной для туризма - от 5 до 10 градусов тепла.

Он уточнил, что гостей в зимний период привлекают в Дагестане горы со снежными вершинами, высочайший песчаный бархан Европы Сары-Кум, Сулакский каньон, Карадахская теснина, замерзшие реки и озера горного Дагестана и так далее.

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