В Дагестане впервые появится новогодняя чартерная программа

Турагентство Fun&Sun (бывший "TUI Россия") впервые открывает новогоднюю чартерную программу "Зимний Дагестан". Летняя и осенняя чартерные программы реализуются в республике со 100% загрузкой самолетов, проинформировал заместитель руководителя Минтуризма региона Магомед Габибуллаев на пресс-конференции в ТАСС, которая была посвящена будущему зимнему турсезону и развитию туристического рынка Северного Кавказа.

"С нынешнего года реализуется чартерная программа турагентствами "Интурист" и Fun&Sun. Программа выполняется со 100% загрузкой рейсов. Впервые в истории туристического Дагестана компанией Fun&Sun запускается новогодняя чартерная программа "Зимний Дагестан"", — поделился Габибулаев, добавив, что зимой температура воздуха в регионе будет комфортной для туризма - от 5 до 10 градусов тепла.

Он уточнил, что гостей в зимний период привлекают в Дагестане горы со снежными вершинами, высочайший песчаный бархан Европы Сары-Кум, Сулакский каньон, Карадахская теснина, замерзшие реки и озера горного Дагестана и так далее.