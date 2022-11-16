"С нынешнего года реализуется чартерная программа турагентствами "Интурист" и Fun&Sun. Программа выполняется со 100% загрузкой рейсов. Впервые в истории туристического Дагестана компанией Fun&Sun запускается новогодняя чартерная программа "Зимний Дагестан"", — поделился Габибулаев, добавив, что зимой температура воздуха в регионе будет комфортной для туризма - от 5 до 10 градусов тепла.
Он уточнил, что гостей в зимний период привлекают в Дагестане горы со снежными вершинами, высочайший песчаный бархан Европы Сары-Кум, Сулакский каньон, Карадахская теснина, замерзшие реки и озера горного Дагестана и так далее.