ЗАМАНА - В Каспийске о наступлении 12:00 будет оповещать выстрел из пушки

В Каспийске о наступлении 12:00 будет оповещать выстрел из пушки

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16 ноября, 2022. Среда 11:25
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/news/121379/|||
В Каспийске о наступлении 12:00 будет оповещать выстрел из пушки

В Каспийске о наступлении 12.00 будет сообщать выстрел из пушки.

В Каспийске о наступлении 12:00 будет оповещать выстрел из пушки

С 20 ноября в Каспийске начнется ежедневная практика выстрела из артиллерийского орудия в 12:00, оповещающая о наступлении полудня. Об этом на встрече с представителями региональных СМИ проинформировал командующий Каспийской флотилией контр-адмирал Александр Пешков. Аналогичная практика давно существует в некоторых городах России. Например, в Санк-Петербурге выстрел производится со стены Петропавловской крепости.

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