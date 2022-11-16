Алил Умаров вновь стал лучшим водителем такси в Дагестане

Алил Умаров снова одержал победу на региональном этапе конкурса «Лучший водитель такси в России-2022», который состоялся во вторник, 15 ноября, на территории Махачкалинской ОТШ ДОСААФ России имени Исмаилова, информирует пресс-служба конкурса.

«Алил Умаров примет участие в финале конкурса “Лучший водитель такси в России”, где представит малую родину и поборется с коллегами из разных субъектов страны за главный приз от организатора мероприятия – Общественного совета по развитию такси. За первое место в финале победитель получит 150 000 рублей», – рассказал руководитель конкурса Кирилл Казанин.

В рамках мероприятия 2-е место выиграл Мурад Ибрагимов, 3е – Артур Гаджиметов. Победитель и призеры разделили между собой призы – 15 000, 10 000 и 5 000 рублей.