ЗАМАНА - Глава Дагестана посетил социальные объекты Унцукульского района

Глава Дагестана посетил социальные объекты Унцукульского района

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16 ноября, 2022. Среда 08:48
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Глава Дагестана посетил социальные объекты Унцукульского района

Вчера, 15 ноября, в ходе рабочего визита в Унцукульский район руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с социальными объектами муниципалитета.

Глава Дагестана посетил социальные объекты Унцукульского района

Первым он посетил детский сад «Сказка» в поселке Шамилькала.

Стоит заметить, что старое обветшалое здание дошкольного учреждения не работает уже больше года, пребывание в нем малышей признано опасным. Родителям 300 воспитанников сада приходится возить детей в близлежащие села.

Целесообразность возведения нового здания очевидна, но вопрос длительное время оставался открытым в связи с необходимостью тщательного выбора проекта, адаптированного к сложным горным условиям. Было принято решение отказаться от бесфундаментных модульных решений. Актуальный проект предполагает выбор легковозводимых конструкций, преимуществом которых являются быстрые сроки строительства и высокая прочность.

Увидев ситуацию на месте, Меликов поручил ответственным органам активизировать деятельность для оперативного старта работ и сдачи детского сада уже осенью будущего года. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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