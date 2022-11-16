Глава Дагестана посетил социальные объекты Унцукульского района

Вчера, 15 ноября, в ходе рабочего визита в Унцукульский район руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился с социальными объектами муниципалитета.

Первым он посетил детский сад «Сказка» в поселке Шамилькала.

Стоит заметить, что старое обветшалое здание дошкольного учреждения не работает уже больше года, пребывание в нем малышей признано опасным. Родителям 300 воспитанников сада приходится возить детей в близлежащие села.

Целесообразность возведения нового здания очевидна, но вопрос длительное время оставался открытым в связи с необходимостью тщательного выбора проекта, адаптированного к сложным горным условиям. Было принято решение отказаться от бесфундаментных модульных решений. Актуальный проект предполагает выбор легковозводимых конструкций, преимуществом которых являются быстрые сроки строительства и высокая прочность.

Увидев ситуацию на месте, Меликов поручил ответственным органам активизировать деятельность для оперативного старта работ и сдачи детского сада уже осенью будущего года. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.