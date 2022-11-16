ЗАМАНА - Сергей Меликов поздравил жителей Каспийска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести»

Сергей Меликов поздравил жителей Каспийска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести»

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16 ноября, 2022. Среда 02:29
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Сергей Меликов поздравил жителей Каспийска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести»

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поздравил жителей Каспийска с присвоением городу почетного звания «Город трудовой доблести».

Сергей Меликов поздравил жителей Каспийска с присвоением городу звания «Город трудовой доблести»

«Для нас крайне важно, что вклад каспийчан в великую Победу, в производство военной и гражданской продукции, проявленный массовый трудовой героизм и самоотверженность не остались без внимания главы государства. Хочу поздравить всех горожан с этим прекрасным событием! Каспийск сегодня развивается и благоустраивается, и мы продолжим делать всё, чтобы он с достоинством носил звание “Город трудовой доблести”!» – озвучил Сергей Меликов.

Глава республики напомнил, что многие жители города отправились на фронт в Великую Отечественную войну. Примерно 800 каспийчан получили боевые и трудовые награды, двум из них посмертно присвоили звание «Герой Советского Союза».

«Нет сомнений, что почетное звание город получил заслуженно», – высказался Меликов.

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