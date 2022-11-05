ЗАМАНА - 300 росгвардейцев обеспечили в Дагестане безопасность на День единства

300 росгвардейцев обеспечили в Дагестане безопасность на День единства

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05 ноября, 2022. Суббота 18:49
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300 росгвардейцев обеспечили в Дагестане безопасность на День единства

Во время празднования Дня единства народов России в Дагестане охраной правопорядка были заняты 300 сотрудников территориального управления Росгвардии и военнослужащих махачкалинской отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа, сообщили "Hakikat-info" в пресс-службе Росгвардии по РД.

 

В их обязанности входили патрулирование и проверка мест проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий с привлечением кинологов. 

Благодаря организованному и эффективному взаимодействию росгвардейцев и сотрудников других силовых ведомств региона праздничные мероприятия в Дагестане прошли без нарушений общественного порядка.

300 росгвардейцев обеспечили в Дагестане безопасность на День единства
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