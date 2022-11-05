Во время празднования Дня единства народов России в Дагестане охраной правопорядка были заняты 300 сотрудников территориального управления Росгвардии и военнослужащих махачкалинской отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа, сообщили "Hakikat-info" в пресс-службе Росгвардии по РД.

В их обязанности входили патрулирование и проверка мест проведения массовых мероприятий и прилегающих к ним территорий с привлечением кинологов.