В Дагестане прошла церемония спецгашения конверта, посвященного 300-летию Каспийской флотилии

В церемонии приняли участие представители флотилии капитан Магомедрасул Гайбуллаев и подполковник Эрзиман Абдурагимов.

Начиная мероприятие, руководитель Управления федеральной почтовой связи Дагестана Махач Магомедов озвучил, что выпуск конвертов стал еще одним шагом в череде акций, посвященных юбилею флотилии.

«После специального гашения этот конверт будет распространяться по всем субъектам России. Нам крайне важно оказать внимание юбилею Краснознаменной Каспийской флотилии, моряки которой от поколения к поколению передают традиции мужества и стойкости, дружбы, сплоченности и братства», – высказался Махач Магомедов.

Уточняется, что представители флотилии со своей стороны поблагодарили Почту России за такое внимание, после чего прошла торжественная церемония гашения специально изготовленным штемпелем с юбилейной датой. Почетные участники мероприятия поставили свои подписи на экземплярах погашенных конвертов.