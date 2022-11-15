ЗАМАНА - В Дагестане прошла церемония спецгашения конверта, посвященного 300-летию Каспийской флотилии

В Дагестане прошла церемония спецгашения конверта, посвященного 300-летию Каспийской флотилии

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15 ноября, 2022. Вторник 15:51
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В Дагестане прошла церемония спецгашения конверта, посвященного 300-летию Каспийской флотилии

15 ноября в УФПС Дагестана «Почты России» прошла торжественная церемония специального гашения уникального почтового конверта, посвященного 300-летнему юбилею со дня образования Краснознаменной Каспийской флотилии, информирует пресс-служба почты.

В Дагестане прошла церемония спецгашения конверта, посвященного 300-летию Каспийской флотилии

В церемонии приняли участие представители флотилии капитан Магомедрасул Гайбуллаев и подполковник Эрзиман Абдурагимов. 

Начиная мероприятие, руководитель Управления федеральной почтовой связи Дагестана Махач Магомедов озвучил, что выпуск конвертов стал еще одним шагом в череде акций, посвященных юбилею флотилии.

«После специального гашения этот конверт будет распространяться по всем субъектам России. Нам крайне важно оказать внимание юбилею Краснознаменной Каспийской флотилии, моряки которой от поколения к поколению передают традиции мужества и стойкости, дружбы, сплоченности и братства», – высказался Махач Магомедов.

Уточняется, что представители флотилии со своей стороны поблагодарили Почту России за такое внимание, после чего прошла торжественная церемония гашения специально изготовленным штемпелем с юбилейной датой. Почетные участники мероприятия поставили свои подписи на экземплярах погашенных конвертов.

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