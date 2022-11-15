ЗАМАНА - В Дагестане поставили на поток пошив специализированной одежды для мобилизованных

В Дагестане поставили на поток пошив специализированной одежды для мобилизованных

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15 ноября, 2022. Вторник 15:12
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В Дагестане поставили на поток пошив специализированной одежды для мобилизованных

Швейный цех, открытый ранее Благотворительным фондом «Чистое сердце», дабы обеспечивать одеждой нуждающихся, сейчас переориентировался под обеспечение дагестанских бойцов-участников СВО. Более 700 комплектов военного обмундирования - камуфляжная форма и флисовые костюмы - будут поставлены оттуда в зону СВО.

В Дагестане поставили на поток пошив специализированной одежды для мобилизованных

Проект «Шанс на жизнь» стартовал в январе 2022 года при грантовой поддержке Министерства труда Дагестана. Шитьем одежды занимаются женщины с трудной судьбой, которым фонд обеспечил гибкий и непродолжительный график работы, дабы у них была возможность заработка для своих семей. Фондом «Чистое сердце» осуществляется не только пошив самой необходимой в зимних условиях одежды, но и доставка ее в Украину, прямо в руки дагестанцам. Всё проходит в рамках благотворительности, то есть абсолютно бесплатно.

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