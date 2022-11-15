Проект «Шанс на жизнь» стартовал в январе 2022 года при грантовой поддержке Министерства труда Дагестана. Шитьем одежды занимаются женщины с трудной судьбой, которым фонд обеспечил гибкий и непродолжительный график работы, дабы у них была возможность заработка для своих семей. Фондом «Чистое сердце» осуществляется не только пошив самой необходимой в зимних условиях одежды, но и доставка ее в Украину, прямо в руки дагестанцам. Всё проходит в рамках благотворительности, то есть абсолютно бесплатно.
В Дагестане поставили на поток пошив специализированной одежды для мобилизованных
- Автор Дарья
- 15 ноября, 2022. Вторник 15:12
Швейный цех, открытый ранее Благотворительным фондом «Чистое сердце», дабы обеспечивать одеждой нуждающихся, сейчас переориентировался под обеспечение дагестанских бойцов-участников СВО. Более 700 комплектов военного обмундирования - камуфляжная форма и флисовые костюмы - будут поставлены оттуда в зону СВО.
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