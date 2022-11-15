В Дагестане поставили на поток пошив специализированной одежды для мобилизованных

Проект «Шанс на жизнь» стартовал в январе 2022 года при грантовой поддержке Министерства труда Дагестана. Шитьем одежды занимаются женщины с трудной судьбой, которым фонд обеспечил гибкий и непродолжительный график работы, дабы у них была возможность заработка для своих семей. Фондом «Чистое сердце» осуществляется не только пошив самой необходимой в зимних условиях одежды, но и доставка ее в Украину, прямо в руки дагестанцам. Всё проходит в рамках благотворительности, то есть абсолютно бесплатно.