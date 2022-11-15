«Моя школьная учительница по русскому языку Татьяна Андреевна Рожкова вела литературный кружок, где я и познакомился впервые с творчеством советского поэта Расула Гамзатова. Особенно запало в душу стихотворение «Берегите матерей» о долге каждого перед своей матерью. Я знаю цену этим словам! Никто так проникновенно не воспевал в своих произведениях женщин, матерей и любовь к Родине. Позже я нашел книгу Расула Гамзатова с данным стихотворением, которая занимает почетное место в моей библиотеке», – заявил Юрий Биктуганов.
Также Гаджи Абдулкаримов проинформировал, что министр образования и молодежной политики Свердловской области поддержал идею о проведении в 2023 году уроков о творчестве Расула Гамзатова в университетах, колледжах и в школах Свердловской области.