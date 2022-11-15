100-летие со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова отметят в Свердловской области

В ходе встречи представитель Правительства Дагестана в Свердловской области Гаджи Абдулкаримов и министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов обсудили совместное участие в праздниках, посвященных 100-летнему юбилею со дня рождения классика дагестанской поэзии Расула Гамзатова в будущем году, информирует пресс-служба Постпредства региона в области.

«Моя школьная учительница по русскому языку Татьяна Андреевна Рожкова вела литературный кружок, где я и познакомился впервые с творчеством советского поэта Расула Гамзатова. Особенно запало в душу стихотворение «Берегите матерей» о долге каждого перед своей матерью. Я знаю цену этим словам! Никто так проникновенно не воспевал в своих произведениях женщин, матерей и любовь к Родине. Позже я нашел книгу Расула Гамзатова с данным стихотворением, которая занимает почетное место в моей библиотеке», – заявил Юрий Биктуганов.

Также Гаджи Абдулкаримов проинформировал, что министр образования и молодежной политики Свердловской области поддержал идею о проведении в 2023 году уроков о творчестве Расула Гамзатова в университетах, колледжах и в школах Свердловской области.