Глава Дагестана поздравил с 300-летним юбилеем Краснознаменную Каспийскую флотилию

«15 ноября 1722 года около сотни судов, участвовавших в персидском походе Петра Великого, стали основой тогда еще юной флотилии, которой была уготована насыщенная, полная подвигов и свершений судьба.

В годы Великой Отечественной войны моряки Краснознаменной Каспийской флотилии отважно сражались под Севастополем, Керчью, Мариуполем и на других участках фронта, сопровождали транспорты с нефтью, военными грузами. Навсегда в военно-морскую летопись вписаны имена сотен каспийцев, награжденных орденами и медалями, восемь – удостоены высокого звания “Герой Советского Союза”.

Как и три века назад, происходящие в современном мире политические процессы подтверждают особую значимость Краснознаменной Каспийской флотилии. В наши дни военные корабли одного из старейших объединений под легендарным Андреевским флагом сражаются с неонацистским режимом на Украине, успешно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению безопасности Российской Федерации и в других регионах, далеко за пределами Каспийского бассейна.

Президент страны Владимир Путин особо подчеркивает, что сегодня российский флот способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу.

Нынешнее поколение доблестных стражей южных морских рубежей Отечества достойно продолжает дело великих флотоводцев и бесстрашных экипажей боевых кораблей. Они самоотверженно служат народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут нелегкую службу, бережно хранят и приумножают лучшие флотские традиции. И, конечно, важнейшей задачей государства является создание достойных условий для военнослужащих, гражданского персонала, членов их семей, что находится в сфере нашего особого внимания.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, попутного ветра и семи футов под килем! Мы по праву гордимся вами и знаем, что безопасность Юга России, безопасность дагестанцев – в ваших надежных руках. Слава Краснознаменной Каспийской флотилии ВМФ России!» – высказывается Меликов в своем обращении.