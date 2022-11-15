ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Ильман Алипулатов искренне любил Дагестан и старался принести пользу родной республике»

Сергей Меликов: «Ильман Алипулатов искренне любил Дагестан и старался принести пользу родной республике»

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15 ноября, 2022. Вторник 13:08
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Сергей Меликов: «Ильман Алипулатов искренне любил Дагестан и старался принести пользу родной республике»

Руководитель Дагестана Сергей Меликов в своем telegram-канале выразил соболезнования семье депутата НС РД Ильмана Алипулатова, который вчера скоропостижно ушел из жизни на 68-м году.

Сергей Меликов: «Ильман Алипулатов искренне любил Дагестан и старался принести пользу родной республике»

«Ушёл из жизни Ильман Субханович Алипулатов – талантливый журналист, общественный деятель, депутат Народного Собрания республики. Своей главной задачей в любом статусе он считал служение интересам дагестанцев.

Ильмана Субхановича все называют принципиальным и справедливым человеком, который искренне любил Дагестан и старался принести пользу родной республике.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильмана Субхановича. Желаю сил и терпения пережить эту невосполнимую утрату», – написал Меликов.

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