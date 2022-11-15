ЗАМАНА - 300-летие Каспийской флотилии отмечают в Дагестане

300-летие Каспийской флотилии отмечают в Дагестане

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15 ноября, 2022. Вторник 09:12
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300-летие Каспийской флотилии отмечают в Дагестане

Краснознаменная Каспийская флотилия (КФл) отмечает 15 ноября 300-летний юбилей. Праздничные мероприятия, среди которых концерты, ритуал приема в юнги Юнармии и закладка камня на месте возведения памятника морякам-каспийцам, в течение нескольких дней пройдут в Астрахани, Махачкале и Каспийске, информирует ТАСС, ссылаясь на представителя флотилии.

300-летие Каспийской флотилии отмечают в Дагестане

"Памятные мероприятия стартуют в Астрахани, где во вторник состоится концерт Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Оркестр также выступит с концертом 16 ноября в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале и 17 ноября в концертно-развлекательном зале "Москва" в Каспийске", — сообщил источник.

Он добавил, что в субботу, 19 ноября, в честь праздника пройдет торжественный ритуал приема в юнги Юнармии учащихся кадетской морской школы-интерната Каспийска. 

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