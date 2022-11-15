"Памятные мероприятия стартуют в Астрахани, где во вторник состоится концерт Центрального концертного образцового оркестра имени Римского-Корсакова Военно-морского флота России. Оркестр также выступит с концертом 16 ноября в Русском драматическом театре имени Максима Горького в Махачкале и 17 ноября в концертно-развлекательном зале "Москва" в Каспийске", — сообщил источник.
Он добавил, что в субботу, 19 ноября, в честь праздника пройдет торжественный ритуал приема в юнги Юнармии учащихся кадетской морской школы-интерната Каспийска.