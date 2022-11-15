ЗАМАНА - Премьер-министр РД выразил соболезнования семье Ильмана Алипулатова

Премьер-министр РД выразил соболезнования семье Ильмана Алипулатова

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15 ноября, 2022. Вторник 00:34
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Премьер-министр РД выразил соболезнования семье Ильмана Алипулатова

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования родным и близким семье Ильмана Алипулатова, депутата Народного Собрания РД.

Премьер-министр РД выразил соболезнования семье Ильмана Алипулатова

«Ильман Субханович принадлежал к плеяде журналистов «старой школы», всегда очень тонко чувствовал настроения людей, понимал общественно-политические процессы. Он пользовался глубоким уважением среди коллег, друзей и земляков.

В моей памяти навсегда сохранятся наши интересные и содержательные беседы.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильмана Алипулатова. Пусть Всевышний даст вам сил, стойкости и терпения пережить эту тяжелую утрату».

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