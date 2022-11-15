«Ильман Субханович принадлежал к плеяде журналистов «старой школы», всегда очень тонко чувствовал настроения людей, понимал общественно-политические процессы. Он пользовался глубоким уважением среди коллег, друзей и земляков.
В моей памяти навсегда сохранятся наши интересные и содержательные беседы.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильмана Алипулатова. Пусть Всевышний даст вам сил, стойкости и терпения пережить эту тяжелую утрату».
Премьер-министр РД выразил соболезнования семье Ильмана Алипулатова
- Автор Дарья
- 15 ноября, 2022. Вторник 00:34
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования родным и близким семье Ильмана Алипулатова, депутата Народного Собрания РД.
«Ильман Субханович принадлежал к плеяде журналистов «старой школы», всегда очень тонко чувствовал настроения людей, понимал общественно-политические процессы. Он пользовался глубоким уважением среди коллег, друзей и земляков.
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