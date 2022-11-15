Премьер-министр РД выразил соболезнования семье Ильмана Алипулатова

«Ильман Субханович принадлежал к плеяде журналистов «старой школы», всегда очень тонко чувствовал настроения людей, понимал общественно-политические процессы. Он пользовался глубоким уважением среди коллег, друзей и земляков.



В моей памяти навсегда сохранятся наши интересные и содержательные беседы.



Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ильмана Алипулатова. Пусть Всевышний даст вам сил, стойкости и терпения пережить эту тяжелую утрату».