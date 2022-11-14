ЗАМАНА - Хакатон «Цифровой октагон» состоится в Махачкале

Хакатон «Цифровой октагон» состоится в Махачкале

Автор
14 ноября, 2022. Понедельник 16:55
|||
Хакатон «Цифровой октагон» состоится в Махачкале

 В Махачкале на базе «Точки кипения» ДГУ с 19 по 20 ноября будет проходить чемпионат по программированию для молодых IT-специалистов «Цифровой октагон».

Хакатон «Цифровой октагон» состоится в Махачкале

Организаторами мероприятия стали Минцифры РД при поддержке ГК «Урбантех», ООО «Ред Софт» и филиал ПАО «Ростелеком».

«Участники хакатона будут решать 1 из 7 кейсов на выбор. Команды в составе от 3 до 6 человек создадут прототип IT-продукта, с помощью которого можно решать определенные задачи или проблемы, связанные с обеспечением условий и формирования комфортной среды для дагестанцев. Победители будут объявлены в 4 категориях: практичность; юзабилити и дизайн; оригинальность подхода; презентация и выступление. Принять участие в мероприятии могут ученики школ от 15 лет и студенты», – уточняется пресс-службой организаторов.

Прочитано 7 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top