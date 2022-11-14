Хакатон «Цифровой октагон» состоится в Махачкале

В Махачкале на базе «Точки кипения» ДГУ с 19 по 20 ноября будет проходить чемпионат по программированию для молодых IT-специалистов «Цифровой октагон».

Организаторами мероприятия стали Минцифры РД при поддержке ГК «Урбантех», ООО «Ред Софт» и филиал ПАО «Ростелеком».

«Участники хакатона будут решать 1 из 7 кейсов на выбор. Команды в составе от 3 до 6 человек создадут прототип IT-продукта, с помощью которого можно решать определенные задачи или проблемы, связанные с обеспечением условий и формирования комфортной среды для дагестанцев. Победители будут объявлены в 4 категориях: практичность; юзабилити и дизайн; оригинальность подхода; презентация и выступление. Принять участие в мероприятии могут ученики школ от 15 лет и студенты», – уточняется пресс-службой организаторов.