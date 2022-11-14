Минмолодежи Дагестана в декабре проведет Премию общественного признания для дагестанцев в Москве

Задача премии – поддержка уроженцев Дагестана, живущих и проходящих обучение в университетах Москвы, с особыми достижениями в сфере науки, творчества, спорта, студенческого лидерства, общественной работы и волонтерства, а также вовлечение их в мероприятия по реализации государственной молодежной политики в стране.