Задача премии – поддержка уроженцев Дагестана, живущих и проходящих обучение в университетах Москвы, с особыми достижениями в сфере науки, творчества, спорта, студенческого лидерства, общественной работы и волонтерства, а также вовлечение их в мероприятия по реализации государственной молодежной политики в стране.
Минмолодежи Дагестана в декабре проведет Премию общественного признания для дагестанцев в Москве
- Автор Дарья
- 14 ноября, 2022. Понедельник 16:34
Минмолодежи Дагестана проведет 6 декабря Премию общественного признания для актива республиканской молодежи, проживающей в Москве, информирует пресс-служба ведомства.
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