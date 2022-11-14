«Маршрут “Махачкала-Ереван” уникальный и доступен лишь пассажирам “Red Wings”. Полеты будут осуществляться с 6 декабря по вторникам на современных комфортабельных самолетах “SSJ100” вместимостью 100 пассажиров», – уточняется в пресс-релизе авиакомпании.
Билеты уже можно приобрести на официальном портале flyredwings.com, а также в мобильном приложении компании.
Армения станет 4-й страной, в которую «Red Wings» осуществляет прямые рейсы из базового аэропорта Махачкалы. Авиаперевозчик также летает в ОАЭ, Турцию и Узбекистан.