«Red Wings» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Армению

Авиаперевозчик «Red Wings» («Красные крылья») в декабре открывает прямые рейсы из 10 российских городов в Ереван, в том числе и из Махачкалы.

«Маршрут “Махачкала-Ереван” уникальный и доступен лишь пассажирам “Red Wings”. Полеты будут осуществляться с 6 декабря по вторникам на современных комфортабельных самолетах “SSJ100” вместимостью 100 пассажиров», – уточняется в пресс-релизе авиакомпании.

Билеты уже можно приобрести на официальном портале flyredwings.com, а также в мобильном приложении компании.

Армения станет 4-й страной, в которую «Red Wings» осуществляет прямые рейсы из базового аэропорта Махачкалы. Авиаперевозчик также летает в ОАЭ, Турцию и Узбекистан.