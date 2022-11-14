ЗАМАНА - «Red Wings» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Армению

«Red Wings» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Армению

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14 ноября, 2022. Понедельник 15:51
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«Red Wings» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Армению

Авиаперевозчик «Red Wings» («Красные крылья») в декабре открывает прямые рейсы из 10 российских городов в Ереван, в том числе и из Махачкалы.

«Red Wings» открывает прямые рейсы из Махачкалы в Армению

«Маршрут “Махачкала-Ереван” уникальный и доступен лишь пассажирам “Red Wings”. Полеты будут осуществляться с 6 декабря по вторникам на современных комфортабельных самолетах “SSJ100” вместимостью 100 пассажиров», – уточняется в пресс-релизе авиакомпании.

Билеты уже можно приобрести на официальном портале flyredwings.com, а также в мобильном приложении компании.

Армения станет 4-й страной, в которую «Red Wings» осуществляет прямые рейсы из базового аэропорта Махачкалы. Авиаперевозчик также летает в ОАЭ, Турцию и Узбекистан.

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