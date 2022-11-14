ЗАМАНА - Компания МТС увеличила скорость интернета на туристическом маршруте в Сулакском каньоне

Компания МТС увеличила скорость интернета на туристическом маршруте в Сулакском каньоне

Автор
14 ноября, 2022. Понедельник 13:19
|||
Компания МТС увеличила скорость интернета на туристическом маршруте в Сулакском каньоне

Компания МТС увеличила покрытие сотовой сети в районе поселка Дубки и села Гельбах. В результате осуществленных работ в 2 раза увеличена скорость мобильного интернета и улучшено качество голосовой связи для жителей поселка Дубки и на смотровой площадке Сулакского Каньона.

Компания МТС увеличила скорость интернета на туристическом маршруте в Сулакском каньоне

Отныне стабильная голосовая связь и мобильный интернет 4G работают в пойме реки Сулак у села Зубутли, где проходит основной путь для катания на катерах по каньону. Кроме того, провайдер обеспечил скоростным мобильным интернетом трассу на пути к каньону и самому селу Гельбах. Его жители теперь смогут с удобством использовать госуслуги и другие онлайн-сервисы. 

Прочитано 19 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top