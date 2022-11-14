Отныне стабильная голосовая связь и мобильный интернет 4G работают в пойме реки Сулак у села Зубутли, где проходит основной путь для катания на катерах по каньону. Кроме того, провайдер обеспечил скоростным мобильным интернетом трассу на пути к каньону и самому селу Гельбах. Его жители теперь смогут с удобством использовать госуслуги и другие онлайн-сервисы.
Компания МТС увеличила скорость интернета на туристическом маршруте в Сулакском каньоне
- Автор Дарья
- 14 ноября, 2022. Понедельник 13:19
Компания МТС увеличила покрытие сотовой сети в районе поселка Дубки и села Гельбах. В результате осуществленных работ в 2 раза увеличена скорость мобильного интернета и улучшено качество голосовой связи для жителей поселка Дубки и на смотровой площадке Сулакского Каньона.
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