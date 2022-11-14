ЗАМАНА - Двое жителей Дагестана добровольно сдали полиции целый арсенал оружия

Двое жителей Дагестана добровольно сдали полиции целый арсенал оружия

Автор
14 ноября, 2022. Понедельник 12:07
||||
Двое жителей Дагестана добровольно сдали полиции целый арсенал оружия Двое жителей Дагестана добровольно сдали полиции целый арсенал оружия

Двое мужчин из Ботлихского района добровольно сдали в полицию целый арсенал оружия, информирует пресс-служба МВД по региону.

Двое жителей Дагестана добровольно сдали полиции целый арсенал оружия

По сведениям надзорного органа, в ОМВД России по Ботлихскому району от 58-летнего гражданина пришло сообщение о том, что он желает сдать арсенал оружия, который хранился у него со времен боевых действий августа 1999 года.

«В числе сданного арсенала: 6 автоматов АКМ и АК-74, 2 винтовки Мосина 7,62 мм, 2 охотничьих ружья “ТОЗ-8 м”, 2 пистолета Макарова, самодельный револьвер и патроны разных калибров», – отметили в МВД.

Другой местный житель рассказал сотрудникам полиции, что при разборе подсобного помещения нашел 2 гранатомета, 60 тротиловых шашек, 24 выстрелов ВОГ-17, 36 гранат и патроны. Обнаруженное, как он рассказал, было имуществом покойного брата с августа 1999 года.

Прочитано 14 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top