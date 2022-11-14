Двое жителей Дагестана добровольно сдали полиции целый арсенал оружия

Двое мужчин из Ботлихского района добровольно сдали в полицию целый арсенал оружия, информирует пресс-служба МВД по региону.

По сведениям надзорного органа, в ОМВД России по Ботлихскому району от 58-летнего гражданина пришло сообщение о том, что он желает сдать арсенал оружия, который хранился у него со времен боевых действий августа 1999 года.

«В числе сданного арсенала: 6 автоматов АКМ и АК-74, 2 винтовки Мосина 7,62 мм, 2 охотничьих ружья “ТОЗ-8 м”, 2 пистолета Макарова, самодельный револьвер и патроны разных калибров», – отметили в МВД.

Другой местный житель рассказал сотрудникам полиции, что при разборе подсобного помещения нашел 2 гранатомета, 60 тротиловых шашек, 24 выстрелов ВОГ-17, 36 гранат и патроны. Обнаруженное, как он рассказал, было имуществом покойного брата с августа 1999 года.