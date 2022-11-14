ЗАМАНА - Ухаживающим за родными пенсионерам повысят пенсию

Ухаживающим за родными пенсионерам повысят пенсию

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14 ноября, 2022. Понедельник 10:07
ТАСС/Павел Смертин|||
Ухаживающим за родными пенсионерам повысят пенсию

Пенсионеры, ухаживающие за родными, с декабря нынешнего года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей, информирует портал Primpress, ссылаясь на юриста Ирину Сивакову.

Ухаживающим за родными пенсионерам повысят пенсию

Для получения данной компенсационной выплаты до конца этого месяца необходимо отправить заявку на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Важно, что прибавку могут назначить независимо от наличия работы у человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в таком случае она не будет индексироваться с годами.

Для этого пенсионеру необходимо ухаживать за родственником с инвалидностью. Уточняют, что раньше доплату в размере 1200 рублей могли получить только трудоустроенные граждане.

Юристка добавила, что пенсионеру придется доказать, что его близкий родственник пребывает у него на иждивении.

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