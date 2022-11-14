Ухаживающим за родными пенсионерам повысят пенсию

Пенсионеры, ухаживающие за родными, с декабря нынешнего года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей, информирует портал Primpress, ссылаясь на юриста Ирину Сивакову.

Для получения данной компенсационной выплаты до конца этого месяца необходимо отправить заявку на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Важно, что прибавку могут назначить независимо от наличия работы у человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в таком случае она не будет индексироваться с годами.

Для этого пенсионеру необходимо ухаживать за родственником с инвалидностью. Уточняют, что раньше доплату в размере 1200 рублей могли получить только трудоустроенные граждане.

Юристка добавила, что пенсионеру придется доказать, что его близкий родственник пребывает у него на иждивении.