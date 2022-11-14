Для получения данной компенсационной выплаты до конца этого месяца необходимо отправить заявку на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Важно, что прибавку могут назначить независимо от наличия работы у человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в таком случае она не будет индексироваться с годами.
Для этого пенсионеру необходимо ухаживать за родственником с инвалидностью. Уточняют, что раньше доплату в размере 1200 рублей могли получить только трудоустроенные граждане.
Юристка добавила, что пенсионеру придется доказать, что его близкий родственник пребывает у него на иждивении.