Всероссийский форум спортивных студклубов продолжается в ДГУ

«Форум является одним из самых крупных проектов АССК России в области массового студенческого спорта. Участвуют в нем более 200 представителей российских вузов.

В течение 3-х дней для участников проводят образовательные лекции и мастер-классы, встречи с ректорами университетов, панельную дискуссию, круглый стол и молодежную научно-практическую конференцию на тему развития массового студенческого спорта. Также гости побывают на Сулакском каньоне», – заявляет ведомство.

Кроме того, на мероприятии стартовали защиты в рамках конкурсных программ «ACCK.pro» и «Лучший ССК». Сегодня, 14 ноября, последний день форума.