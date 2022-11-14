ЗАМАНА - Всероссийский форум спортивных студклубов продолжается в ДГУ

Всероссийский форум спортивных студклубов продолжается в ДГУ

Автор
14 ноября, 2022. Понедельник 09:51
||||
Всероссийский форум спортивных студклубов продолжается в ДГУ Всероссийский форум спортивных студклубов продолжается в ДГУ

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов, организованный при поддержке Минобрнауки РФ, проходит на площадке «Точки кипения» ДГУ, информирует пресс-службе университета.

Всероссийский форум спортивных студклубов продолжается в ДГУ

«Форум является одним из самых крупных проектов АССК России в области массового студенческого спорта. Участвуют в нем более 200 представителей российских вузов.

В течение 3-х дней для участников проводят образовательные лекции и мастер-классы, встречи с ректорами университетов, панельную дискуссию, круглый стол и молодежную научно-практическую конференцию на тему развития массового студенческого спорта. Также гости побывают на Сулакском каньоне», – заявляет ведомство.

Кроме того, на мероприятии стартовали защиты в рамках конкурсных программ «ACCK.pro» и «Лучший ССК». Сегодня, 14 ноября, последний день форума.

Прочитано 26 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top