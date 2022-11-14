В Карабудахкентском районе планируют построить семь детских садов

Администрация Карабудахкентского района активно участвует во всех федеральных и региональных проектах и программах, по которым возводятся и модернизируются школы и детские сады, а также иные социальные объекты и объекты ЖКХ, информирует "Дагправда".

Как проинформировал главный архитектор районной администрации Абдулла Гаджиев, по национальному проекту «Демография» создана вся требуемая исходно-разрешительная документация на открытие 7 дошкольных организаций в 7 селах района, в которых будут воспитываться и учиться примерно 1300 детей.

А. Гаджиев озвучил, что на руках уже есть положительное заключение Счетной палаты Дагестана Минстрою региона о финансировании работ по подготовке проектной документации на объекты детских садов в следующих селах: Карабудахкент, Губден, Какамахи, Гурбуки, Какашура, Аданак и Параул.