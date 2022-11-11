Так, объявлен аукцион о продаже пассажирского самолета Ту-134Б, который пребывает в собственности региона. Стартовая цена аукциона – 954 600 рублей. Желающим купить самолет необходимо успеть направить заявку до 4 декабря этого года.
Минимущество Дагестана продает на аукционе самолет Ту-134Б
- Автор Дарья
- 11 ноября, 2022. Пятница 17:02
Министерство имущества Дагестана объявило аукцион по продаже самолета Ту-134Б. Об этом информирует пресс-служба ведомства.
Последнее от Дарья
- В Кизлярском районе открылся завод по переработке риса мощностью 5 тонн в час
- Махачкалинский клуб «Легион» сыграет с «Форте» из Таганрога
- У центральной Джума-мечети в Махачкале завершилось строительство нового сквера
- Доступ к природному газу в Дагестане получили еще несколько сел
- В Махачкале проходит Всероссийский форум студенческих спортивных клубов