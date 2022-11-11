ЗАМАНА - Минимущество Дагестана продает на аукционе самолет Ту-134Б

Минимущество Дагестана продает на аукционе самолет Ту-134Б

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11 ноября, 2022. Пятница 17:02
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Минимущество Дагестана продает на аукционе самолет Ту-134Б

Министерство имущества Дагестана объявило аукцион по продаже самолета Ту-134Б. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Минимущество Дагестана продает на аукционе самолет Ту-134Б

Так, объявлен аукцион о продаже пассажирского самолета Ту-134Б, который пребывает в собственности региона. Стартовая цена аукциона – 954 600 рублей. Желающим купить самолет необходимо успеть направить заявку до 4 декабря этого года.

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