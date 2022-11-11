В Махачкале проходит Всероссийский форум студенческих спортивных клубов

Всероссийский форум студенческих спортивных клубов начал работу вчера, 10 ноября, в Махачкале на площадке ДГУ. В нем участвуют более 200 спортивных менеджеров из 60 российских субъектов, которые "сразятся" за статус лучшего в стране, информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России.

"В нынешнем году мы приняли решение посвятить форум в целом нашей внутренней корпоративной культуре, нашему сообществу - спортивного, большого. <...> Это мероприятие дает не только возможность получить новые знания, но и увидеть новые регионы, поэтому мы благодарим гостеприимный Дагестан за такой теплый и прекрасный прием", — обратилась к участникам форума исполнительный директор АССК России Евгения Бычкова. Мероприятие будет проходить в Дагестане в течение 4 дней. В нем участвуют лидеры и активисты студенческих спортивных клубов, представители образовательных организаций, руководители студенческих спортивных лиг и члены общественных организаций.