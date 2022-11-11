ЗАМАНА - Жители Дагестана могут принять участие в экологическом диктанте

Жители Дагестана могут принять участие в экологическом диктанте

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11 ноября, 2022. Пятница 14:11
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Жители Дагестана могут принять участие в экологическом диктанте

Поучаствовать в экодиктанте можно как онлайн на сайте, так и оффлайн на площадках Дагестана.

Жители Дагестана могут принять участие в экологическом диктанте

Оффлайновая площадка Центра развития талантов «Альтаир» находится в лектории Детского технопарка «Кванториум» по адресу Хаджалмахинская 41Г.

Мероприятие состоится в 10:00 и 15:45 11 и 22 ноября.

Модераторы площадок выдают участникам диктанта специальные бланки заданий, они также подробно расскажут о правилах его прохождения и объявят начало. На выполнение заданий дается 45 минут.

Стоит заметить, что Экодиктант – это ежегодный проект. Его цель состоит в формировании экологической культуры и популяризации экологических знаний среди различных слоев населения.

Куратором мероприятия в республике является Центр развития талантов Дагестана «Альтаир» Минобрнауки РД.

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