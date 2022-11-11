Мероприятие состоится в 10:00 и 15:45 11 и 22 ноября.
Модераторы площадок выдают участникам диктанта специальные бланки заданий, они также подробно расскажут о правилах его прохождения и объявят начало. На выполнение заданий дается 45 минут.
Поучаствовать в экодиктанте можно как онлайн на сайте, так и оффлайн на площадках Дагестана.
Мероприятие состоится в 10:00 и 15:45 11 и 22 ноября.
Модераторы площадок выдают участникам диктанта специальные бланки заданий, они также подробно расскажут о правилах его прохождения и объявят начало. На выполнение заданий дается 45 минут.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..