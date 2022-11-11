Министр экономики поздравил экономистов Дагестана с профессиональным праздником

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги и ветераны экономических служб Республики Дагестан, примите искренние поздравления с Днем экономиста!

Ваша профессиональная деятельность является фундаментом экономического роста. Вы влияете на качество жизни населения, благодаря вашим грамотным прогнозам, правильным расчётам и успешным бизнес-планам создаются новые высокотехнологичные производства, рабочие места и условия для повышения уровня доходов жителей республики.

Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, перед нами ставятся все более сложные задачи. Однако, несмотря на все трудности, вместе мы продолжаем раскрывать потенциал нашего региона, реализовывать социальные проекты и программы, укреплять конкурентоспособность и повышать инвестиционную привлекательность нашей республики.

Благодарю вас за профессионализм, ежедневный труд, ответственность и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и профессиональных успехов!» – говорится в поздравлении.