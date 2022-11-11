ЗАМАНА - Министр экономики поздравил экономистов Дагестана с профессиональным праздником

Министр экономики поздравил экономистов Дагестана с профессиональным праздником

Автор
11 ноября, 2022. Пятница 11:52
|||
Министр экономики поздравил экономистов Дагестана с профессиональным праздником

Врио руководителя Минэкономики Дагестана Адильхан Ахмедов поздравил экономистов региона с профессиональным праздником.

Министр экономики поздравил экономистов Дагестана с профессиональным праздником

«Дорогие друзья, уважаемые коллеги и ветераны экономических служб Республики Дагестан, примите искренние поздравления с Днем экономиста!

Ваша профессиональная деятельность является фундаментом экономического роста. Вы влияете на качество жизни населения, благодаря вашим грамотным прогнозам, правильным расчётам и успешным бизнес-планам создаются новые высокотехнологичные производства, рабочие места и условия для повышения уровня доходов жителей республики.

Сегодня мы сталкиваемся с новыми вызовами, перед нами ставятся все более сложные задачи. Однако, несмотря на все трудности, вместе мы продолжаем раскрывать потенциал нашего региона, реализовывать социальные проекты и программы, укреплять конкурентоспособность и повышать инвестиционную привлекательность нашей республики.

Благодарю вас за профессионализм, ежедневный труд, ответственность и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодотворной работы и профессиональных успехов!» – говорится в поздравлении.

Прочитано 24 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top