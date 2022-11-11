Примерно 1300 рабочих мест создано в Дагестане с начала года за счет работы индустриальных парков

Об этом на собрании под руководством полномочного представителя Президента России в СКФО Юрия Чайки проинформировал руководитель Дагестана Сергей Меликов. Как он сообщил, на сегодняшний день в республике работают семь индустриальных парков. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, фиксируется рост важнейших показателей работы таких специализированных территорий. Так, вырос объём отгруженной продукции (составил более 5,3 млрд руб.), увеличилось число резидентов и рабочих мест: это 36 единиц и примерно 1300 рабочих мест, соответственно», – доложил Меликов.