Правительство РФ выделит еще 27,5 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

"Правительство выделит еще 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в нынешнем году. По инициативе президента данная поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитывается почти 5 млн ребят", — отметил премьер. Как озвучил далее Мишустин, эти семьи должны получать максимально адресную помощь в решении материальных сложностей. "Прошу за этим строго следить во всех российских субъектах", — отметил он. Глава кабмина также напомнил, что для семей с детьми выстраивают целостную систему поддержки. Он отдельно рассказал про запуск единого пособия на детей от рождения и до 17 лет для малоимущих семей. Его собираются начать выплачивать с января будущего года.