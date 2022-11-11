ЗАМАНА - Правительство РФ выделит еще 27,5 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

Правительство РФ выделит еще 27,5 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

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11 ноября, 2022. Пятница 09:22
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Правительство РФ выделит еще 27,5 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

Правительство России направит дополнительно 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в этом году, проинформировал глава кабмина страны Михаил Мишустин.

Правительство РФ выделит еще 27,5 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

"Правительство выделит еще 27,5 млрд рублей на ежемесячные выплаты на детей от 8 до 17 лет в нынешнем году. По инициативе президента данная поддержка назначается с апреля семьям с низкими доходами, где воспитывается почти 5 млн ребят", — отметил премьер. Как озвучил далее Мишустин, эти семьи должны получать максимально адресную помощь в решении материальных сложностей. "Прошу за этим строго следить во всех российских субъектах", — отметил он. Глава кабмина также напомнил, что для семей с детьми выстраивают целостную систему поддержки. Он отдельно рассказал про запуск единого пособия на детей от рождения и до 17 лет для малоимущих семей. Его собираются начать выплачивать с января будущего года.

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