Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравляет с 90-летним юбилеем коллектив и студентов ДГМУ

Поздравляю Вас с 90-летием со дня основания.

Пройденный Университетом путь - это формирование научных школ, известных далеко за пределами нашей республики и востребованных в практическом здравоохранении страны врачей различных специальностей, способных профессионально решать задачи сохранения здоровья граждан. Уверен, что в каждой дагестанской семье, есть повод сказать вам «спасибо» за профессионализм, внимательное и чуткое отношение к людям.

Сегодня Университет, сохраняя лучшие традиции российского медицинского образования и используя новации в образовательной и научной деятельности, по праву занимает достойное место среди медицинских вузов нашей страны.

Уверен, что, обладая достаточным потенциалом, Университет способен преумножить свои достижения.

От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой!

Желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, творческих успехов и новых свершений на благо отечественного здравоохранения и российской медицинской науки! С уважением депутат Государственной Думы ФС РФ Гасанов Д.Н.