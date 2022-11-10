ЗАМАНА - Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравляет с 90-летним юбилеем коллектив и студентов ДГМУ

Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравляет с 90-летним юбилеем коллектив и студентов ДГМУ

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10 ноября, 2022. Четверг 22:09
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Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравляет с 90-летним юбилеем коллектив и студентов ДГМУ

Уважаемые преподаватели и студенты Дагестанского государственного медицинского университета!

Депутат ГосДумы Гасанов Джамаладин поздравляет с 90-летним юбилеем коллектив и студентов ДГМУ

Поздравляю Вас с 90-летием со дня основания.
Пройденный Университетом путь - это формирование научных школ, известных далеко за пределами нашей республики и востребованных в практическом здравоохранении страны врачей различных специальностей, способных профессионально решать задачи сохранения здоровья граждан. Уверен, что в каждой дагестанской семье, есть повод сказать вам «спасибо» за профессионализм, внимательное и чуткое отношение к людям.

Сегодня Университет, сохраняя лучшие традиции российского медицинского образования и используя новации в образовательной и научной деятельности, по праву занимает достойное место среди медицинских вузов нашей страны.

Уверен, что, обладая достаточным потенциалом, Университет способен преумножить свои достижения.
От всей души поздравляю вас с этой знаменательной датой!
Желаю вам, уважаемые коллеги, здоровья, творческих успехов и новых свершений на благо отечественного здравоохранения и российской медицинской науки!  С уважением депутат Государственной Думы ФС РФ Гасанов Д.Н.

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