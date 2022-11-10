ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

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10 ноября, 2022. Четверг 15:54
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Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Абдулмуслим Абдулмуслимов поздравил сотрудников органов внутренних дел России с профессиональным праздником.
Премьер-министр Дагестана поздравил сотрудников органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Вы посвятили себя служению нелегкому, но благородному делу. Ваша служба – это гарантия безопасности и покоя жителей нашей республики. Проявляя мужество, выдержку, полную самоотдачу, вы стоите на страже законности и порядка. Только профессионализм, добросовестное отношение к работе каждого из вас помогают успешно решать сложнейшие задачи противодействия преступности.

Сегодня, в условиях текущей геополитической обстановки, мы особенно чувствуем сложность и значимость вашей работы.

Особые поздравления ветеранам, на заслугах и бесценном опыте которых воспитывается молодое поколение, сотрудникам, находящимся в служебных командировках.

В этот праздничный день позвольте выразить слова благодарности в адрес ваших родных и близких, которые ежедневно делят с вами тяготы и лишения службы, всегда рядом – и в радости, и в горе, ежедневно несут нелегкий груз расставаний, ожиданий, бессонных ночей.

От всей души желаю вам успехов в вашей непростой службе, твердости и принципиальности, внимания и чуткости к людям. Крепкого здоровья, благополучия, жизненного оптимизма, счастья и радости вам и вашим близким!

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