Махачкалинский порт отмечает 152-й день рождения

И.о. гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Рустам Керимов поздравил коллектив с праздником. Он подчеркнул важность роли сотрудников в обеспечении постоянной работы сложнейшего портового хозяйства. С января текущего года Махачкалинский торговый порт переработал примерно 366 000 тонн цемента, зерна, клинкера, муки, рыбы, удобрений и других грузов. В сравнении с 2021 годом показатели выросли на 70%.

За значительный вклад и многолетний труд большой группе сотрудников порта Керимов вручил медали «За добросовестный труд». В рамках Дня порта также пройдут турниры по футболу, настольному теннису и дартсу.