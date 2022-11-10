ЗАМАНА - Махачкалинский порт отмечает 152-й день рождения

Махачкалинский порт отмечает 152-й день рождения

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10 ноября, 2022. Четверг 15:44
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Махачкалинский порт отмечает 152-й день рождения

10 ноября сотрудники махачкалинского порта отметили 152-й день рождения своего предприятия. 

Махачкалинский порт отмечает 152-й день рождения

И.о. гендиректора Махачкалинского морского торгового порта Рустам Керимов поздравил коллектив с праздником. Он подчеркнул важность роли сотрудников в обеспечении постоянной работы сложнейшего портового хозяйства. С января текущего года Махачкалинский торговый порт переработал примерно 366 000 тонн цемента, зерна, клинкера, муки, рыбы, удобрений и других грузов. В сравнении с 2021 годом показатели выросли на 70%. 

За значительный вклад и многолетний труд большой группе сотрудников порта Керимов вручил медали «За добросовестный труд». В рамках Дня порта также пройдут турниры по футболу, настольному теннису и дартсу. 

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