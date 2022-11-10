Участники форума задали интересные для них вопросы докладчикам, а также обсудили с присутствующими, какое наказание необходимо назначить за правонарушения небольшой тяжести, например, табакокурение и употребление спиртного несовершеннолетними. За точные ответы и качественные доклады детям и студентам вручат премии. В рамках мероприятия состоялась и всероссийская акция «Сад памяти», где руководитель Кайтагского района Алим Темирбулатов вместе с участниками форума посадил молодые деревья во дворе Дома культуры села Баршамай в дань памяти погибшим в ходе Великой Отечественной войны и СВО на Украине.
Всероссийский форум учащихся состоялся в Кайтагском районе
- Автор Дарья
- 10 ноября, 2022. Четверг 15:22
Всероссийский форум школьников «Роль деятельности МВД в профилактике правонарушений среди молодежи» состоялся в селе Баршамай Кайтагского района, информирует пресс-служба муниципалитета.
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