Семьи мобилизованных дагестанцев могут подать заявление на получение дополнительных мер соцподдержки через Госуслуги

В Дагестане вступил в силу Указ Главы РД о дополнительных мерах социальной поддержки семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации в Вооруженные Силы РФ, а также принимающих участие в специальной военной операции на добровольной основе, одновременно начался прием заявлений на получение соответствующих льгот – в МФЦ и социальной защиты региона, а также на ЕПГУ. Указом установлены следующие меры социальной поддержки, предоставляемые военнослужащим и членам их семей на период их частичной мобилизации: — направление в первоочередном порядке членов семей мобилизованных граждан, добровольцев, призванных в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании в стационарной форме, в соответствующие организации социального обслуживания; — оказание в первоочередном порядке членам семей, призванным в установленном порядке нуждающимся в социальном обслуживании, социальных услуг в полустационарной форме и в форме социального обслуживания на дому; — оказание содействия членам семей в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке; — предоставление единовременной выплаты семьям мобилизованных граждан и добровольцев; — приём заявок для зачисления на обучение по программам высшего образования в ГАОУ ВО «ДГУНХ» по специальной квоте (приём на обучение осуществляется на основании результатов вступительных испытаний); — прием заявок по освобождению от платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за обучение по дополнительным общеобразовательным программам детей мобилизованных граждан, добровольцев; — прием заявок по освобождению от платы, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми мобилизованных граждан, добровольцев; — прием заявок по освобождению от платы за обучение студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования очной, очно-заочной и заочной форм обучения по договорам об образовании, являющихся детьми мобилизованных граждан, добровольцев. Как рассказал министр цифрового развития Республики Дагестан Юрий Гамзатов, для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на ЕПГУ. Заявка рассматривается ведомствами в течение 10 дней, результат рассмотрения заявки поступает в личный кабинет на ЕПГУ.