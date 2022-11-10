"318 млн рублей направлены семьям погибших военнослужащих из Дагестана фондом "Все вместе" с начала работы. <…> Деятельность фонда финансируется за счет средств республиканского бюджета, добровольных пожертвований сотрудников организаций, учреждений и предприятий Дагестана, перечислений меценатов", — заявляет пресс-служба.
Уточняют, что сбор и подготовка пакета требуемых документов, прилагаемых к заявлениям обратившихся за помощью лиц, осуществляется сотрудниками подведомственных учреждений Министерства труда республики. За каждой семьей погибшего военнослужащего закреплен соцработник - "семейный помощник".