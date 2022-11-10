ЗАМАНА - В Дагестане более 300 млн рублей направили родным погибших военных из фонда "Все вместе"

В Дагестане более 300 млн рублей направили родным погибших военных из фонда "Все вместе"

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10 ноября, 2022. Четверг 13:52
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В Дагестане более 300 млн рублей направили родным погибших военных из фонда &quot;Все вместе&quot;

Руководство Дагестана выплатило более 300 млн рублей родным погибших военнослужащих из фонда "Все вместе", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы республики.

В Дагестане более 300 млн рублей направили родным погибших военных из фонда "Все вместе"

"318 млн рублей направлены семьям погибших военнослужащих из Дагестана фондом "Все вместе" с начала работы. <…> Деятельность фонда финансируется за счет средств республиканского бюджета, добровольных пожертвований сотрудников организаций, учреждений и предприятий Дагестана, перечислений меценатов", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что сбор и подготовка пакета требуемых документов, прилагаемых к заявлениям обратившихся за помощью лиц, осуществляется сотрудниками подведомственных учреждений Министерства труда республики. За каждой семьей погибшего военнослужащего закреплен соцработник - "семейный помощник".

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