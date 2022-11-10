В Дагестане более 300 млн рублей направили родным погибших военных из фонда "Все вместе"

Руководство Дагестана выплатило более 300 млн рублей родным погибших военнослужащих из фонда "Все вместе", информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу главы республики.

"318 млн рублей направлены семьям погибших военнослужащих из Дагестана фондом "Все вместе" с начала работы. <…> Деятельность фонда финансируется за счет средств республиканского бюджета, добровольных пожертвований сотрудников организаций, учреждений и предприятий Дагестана, перечислений меценатов", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что сбор и подготовка пакета требуемых документов, прилагаемых к заявлениям обратившихся за помощью лиц, осуществляется сотрудниками подведомственных учреждений Министерства труда республики. За каждой семьей погибшего военнослужащего закреплен соцработник - "семейный помощник".