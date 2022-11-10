Представительница Дагестана поучаствовала в семинаре для руководителей молодежных форумов

Образовательный семинар для дирекций всероссийских и окружных молодежных форумов состоялся на площадке мастерской управления «Сенеж» около города Солнечногорск. В нем поучаствовала и.о. руководителя отдела по работе со студенческой и трудящейся молодежью Минмолодежи Дагестана Екатерина Абакарова.

Для участников семинара организовали аналитические сессии по итогам проведения форумов нынешнего года и презентации успешных кейсов. Также был создан план работы дирекций до старта заявочной кампании будущего года. «Семинар проходил в позитивной атмосфере, получилось пообщаться с коллегами дирекций окружных и федеральных форумов, которые поделились своим опытом, планами и идеями. Прошли образовательные и дискуссионные блоки, итоги которых позволят ввести новые форматы в рамках программ форумов и в последующем улучшить работу в Дагестане», — рассказала Екатерина Абакарова.