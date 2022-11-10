Заур Аскендеров поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел

Председатель Народного Собрания Дагестана Заур Аскендеров поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел.

«Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел!

Вы выполняете большую, ответственную, благородную и вместе с тем сложную и опасную работу, способствуете укреплению законности и правопорядка, защищаете жизнь, безопасность и права людей.

Проявляя мужество, твердость характера и решительность, вы достойно служите стране и республике, помогаете в трудных ситуациях, рискуете своей жизнью, спасая других. Светлая память тем, кто отдал свою жизнь, исполняя служебный долг.

И сегодня мы все свидетели того, как наши земляки-дагестанцы, сотрудники органов внутренних дел, доблестно выполняют поставленные перед ними задачи в зоне специальной военной операции.

Хочу выразить особую признательность уважаемым ветеранам вашей службы за верность профессии, готовность делиться бесценным опытом, воспитывая на личном примере молодых сотрудников.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и жизнестойкости, успехов в работе, активного профессионального и человеческого долголетия.

Пусть каждый день приносит вам удовлетворение, а ваш труд будет оценен по достоинству!», — говорится в поздравительном Председателя Народного Собрания Республики Дагестан З.Аскендерова.