ЗАМАНА - Более 100 медиков трудоустроено Минздравом Дагестана в этом году по программе «Земский доктор»

Более 100 медиков трудоустроено Минздравом Дагестана в этом году по программе «Земский доктор»

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10 ноября, 2022. Четверг 09:14
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Более 100 медиков трудоустроено Минздравом Дагестана в этом году по программе «Земский доктор»

Программа «Земский доктор» продолжает действовать в Дагестане и приносить свои плоды, сокращая недостаток специалистов в сельской местности.

Более 100 медиков трудоустроено Минздравом Дагестана в этом году по программе «Земский доктор»

Пресс-служба Минздрава региона проинформировала, что только за 10 месяцев нынешнего года в районные и участковые больницы республики, а также в малые города, отправились работать 107 врачей.

«Медики, помимо заработной платы, получают единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей, а в труднодоступных селах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров “подъемные” составляют 500 и 750 000 рублей соответственно. На муниципалитеты возложена также цель способствовать закреплению новых экспертов на местах, выделяя им меры социальной поддержки», – рассказали в пресс-службе.

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