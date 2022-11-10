Пресс-служба Минздрава региона проинформировала, что только за 10 месяцев нынешнего года в районные и участковые больницы республики, а также в малые города, отправились работать 107 врачей.
«Медики, помимо заработной платы, получают единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей, а в труднодоступных селах – 1,5 млн рублей. Для фельдшеров “подъемные” составляют 500 и 750 000 рублей соответственно. На муниципалитеты возложена также цель способствовать закреплению новых экспертов на местах, выделяя им меры социальной поддержки», – рассказали в пресс-службе.