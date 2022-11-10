«Был потрясен, узнав о гибели Султан-Мажита. Знал его лично, это был мужественный человек, настоящий мужчина, хороший семьянин, истинный патриот. Свою порядочность и верность родной земле он доказал в 1999 году, доказал и сейчас. Дагестанцы в очередной раз показывают, что в самое тяжелое время для родины они идут на передовую. Память о всех, кого мы потеряли, вечна», — высказался премьер. Стоит отметить, что руководителем региона Сергеем Меликовым поручено оказать необходимую помощь родным Султан-Мажита Эсенбаева, включая материальную помощь за счет средств республиканского фонда «Все вместе»
Премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семье погибшего в ходе СВО Султан-Мажита Эсенбаева
- Автор Дарья
- 10 ноября, 2022. Четверг 08:10
Глава кабмина РД Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования родным погибшего в ходе СВО уроженца Казбековского района Султан-Мажита Эсенбаева.
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