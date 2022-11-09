ЗАМАНА - В селе Кумух встретили бойца Ислама Махачева

В селе Кумух встретили бойца Ислама Махачева

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09 ноября, 2022. Среда 16:54
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В селе Кумух встретили бойца Ислама Махачева В селе Кумух встретили бойца Ислама Махачева

Вчера, 8 ноября, в селе Кумух Лакского района встретили знаменитого бойца смешанных боевых искусств, выступающего под эгидой UFC в лёгком весе, чемпиона России по боевому самбо, чемпиона мира по боевому самбо и чемпиона UFC в легком весе, Ислама Махачева.

В селе Кумух встретили бойца Ислама Махачева

Основная часть мероприятий в честь Ислама Махачева прошла в зале районного Центра Культуры села Кумух.

Начиная праздник, Юсуп Магомедов поприветствовал почетных гостей, среди которых были следующие: заместитель Председателя Народного Собрания Камиль Давдиев; председатель комитета НС по законодательству и законности Артур Исрапилов; заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Эмиль Татаев и так далее. Подробнее материал можно прочитать на сайте.

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взяты из открытых источников
 

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