Основная часть мероприятий в честь Ислама Махачева прошла в зале районного Центра Культуры села Кумух.
Начиная праздник, Юсуп Магомедов поприветствовал почетных гостей, среди которых были следующие: заместитель Председателя Народного Собрания Камиль Давдиев; председатель комитета НС по законодательству и законности Артур Исрапилов; заместитель министра по земельным и имущественным отношениям РД Эмиль Татаев и так далее. Подробнее материал можно прочитать на сайте.
В селе Кумух встретили бойца Ислама Махачева
- Автор Дарья
- 09 ноября, 2022. Среда 16:54
Вчера, 8 ноября, в селе Кумух Лакского района встретили знаменитого бойца смешанных боевых искусств, выступающего под эгидой UFC в лёгком весе, чемпиона России по боевому самбо, чемпиона мира по боевому самбо и чемпиона UFC в легком весе, Ислама Махачева.
Основная часть мероприятий в честь Ислама Махачева прошла в зале районного Центра Культуры села Кумух.
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