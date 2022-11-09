ЗАМАНА - Очередная партия дополнительной экипировки передана дагестанским военнослужащим по поручению руководителя региона

Очередная партия дополнительной экипировки передана дагестанским военнослужащим по поручению руководителя региона

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09 ноября, 2022. Среда 16:38
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Очередная партия дополнительной экипировки передана дагестанским военнослужащим по поручению руководителя региона

Сегодня, 9 ноября, сороковому отряду специального назначения 102 бригады Росгвардии были выданы комплекты дополнительной экипировки для дагестанских бойцов, которые исполняют воинский долг в ходе специальной военной операции. По поручению руководителя Дагестана в пункт постоянной дислокации отряда груз привез его советник Наип Сепиханов.

Очередная партия дополнительной экипировки передана дагестанским военнослужащим по поручению руководителя региона

В общем было передано более 260 комплектов зимней экипировки, военная обувь, спальные мешки, раскладушки, медикаменты и многое другое. Часть предметов была приобретена на средства заместителя руководителя Дербентского района Гаджимурада Абакарова, который также принимал участие в передаче груза.

Как заметил Наип Сепиханов, все переданное — это самые востребованные предметы для бойцов: «Впереди зима, поэтому каждый военнослужащий должен быть обеспечен тёплой одеждой и надёжной обувью». В свою очередь один из бойцов отряда поблагодарил руководство республики: «Хотим поблагодарить Сергея Алимовича за оказанную поддержку и помощь. Осознание того, что в родном крае ждут и переживают за нас, крайне укрепляет боевой настрой». Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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