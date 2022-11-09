ЗАМАНА - В Магарамкентском районе при взрыве газа в частном доме получили травмы 5 человек

В Магарамкентском районе при взрыве газа в частном доме получили травмы 5 человек

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09 ноября, 2022. Среда 13:10
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В Магарамкентском районе при взрыве газа в частном доме получили травмы 5 человек

Сегодня, 9 ноября, в Магарамкентском районе в частном доме случился взрыв газа.

В Магарамкентском районе при взрыве газа в частном доме получили травмы 5 человек

Инцидент произошёл в селе Оружба. По предварительным сведениям, получили травмы 5 человек: мать и четверо ее детей. Сейчас они находятся в Магарамкентской ЦГБ, состояние пока не уточняется.

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