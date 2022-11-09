Компания «Россети Северный Кавказ» объявила о старте конкурса детского рисунка «Безопасная энергетика»

Лучшие рисунки на тему электробезопасности будут изданы с информацией об авторах в буклете энергокомпании «Россети Северный Кавказ».

Как заявляет пресс-служба ПАО «Россети Северный Кавказ», коммуникационный проект проходит для учеников школ СКФО в возрасте от 9 до 16 лет включительно.

На конкурс можно отправить рисунки с оригинальным текстом или слоганом на тему соблюдения правил электробезопасности или последствий в случае их нарушения.

Критериями оценивания творческих работ будут новизна задумки, ее выразительность, а также умение донести важную информацию.

Работы можно направить до 30 ноября этого года. Победители будут определены в канун Дня энергетика – до 22 декабря.

Уточняют, что всем призерам вручат памятные подарки и дипломы. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном портале организации «Россети Северный Кавказ» в разделе «Пресс-центр» по ссылке.