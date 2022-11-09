ЗАМАНА - Единовременные выплаты и другая помощь мобилизованным жителям Дагестана

Единовременные выплаты и другая помощь мобилизованным жителям Дагестана

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09 ноября, 2022. Среда 08:22
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Единовременные выплаты и другая помощь мобилизованным жителям Дагестана

Пакет помощи мобилизованным жителям и их семьям расширился до федеральных и региональных мер финансовой поддержки. Единовременно они получают 195 000 рублей.

Единовременные выплаты и другая помощь мобилизованным жителям Дагестана

«В Дагестане членам семей мобилизованных положена выплата в размере 100 000 рублей. Данные средства не будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семей, которые претендуют на другие меры социальной поддержки. На эти цели из резервного фонда республиканского правительства направлено 350 млн рублей», – заявили в Министерстве труда региона.

Кроме того, в республике предусматривается бесплатное посещение кружков, секций и дополнительных занятий для детей мобилизованных, особый порядок оказания услуг социального обслуживания членам семьи из числа граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, помощь в обеспечении рабочими местами в первоочередном порядке, освобождение родителей детей мобилизованных от платы за услуги государственных и муниципальных детских садов региона.

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