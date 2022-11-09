Мероприятие прошло во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева.
В соревнованиях принимали участие бойцы из Дагестана, Чечни, Ингушетии Кабардино-Балкарии. Победителей и призеров выявляли в 13 весовых категориях.
Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР Арипа Абакарова состоялся в Каспийске, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.
Мероприятие прошло во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева.
В соревнованиях принимали участие бойцы из Дагестана, Чечни, Ингушетии Кабардино-Балкарии. Победителей и призеров выявляли в 13 весовых категориях.
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