ЗАМАНА - В Каспийске прошел Всероссийский турнир по борьбе памяти Арипа Абакарова

В Каспийске прошел Всероссийский турнир по борьбе памяти Арипа Абакарова

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09 ноября, 2022. Среда 08:14
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В Каспийске прошел Всероссийский турнир по борьбе памяти Арипа Абакарова

Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей памяти мастера спорта СССР Арипа Абакарова состоялся в Каспийске, информирует пресс-служба Министерства спорта региона.

В Каспийске прошел Всероссийский турнир по борьбе памяти Арипа Абакарова

Мероприятие прошло во Дворце спорта и молодежи имени Али Алиева.

В соревнованиях принимали участие бойцы из Дагестана, Чечни, Ингушетии Кабардино-Балкарии. Победителей и призеров выявляли в 13 весовых категориях.

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