В рамках национального проекта в Буйнакском районе проходит капремонт 11 км автодороги

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Буйнакском районе проходит капремонт автодороги «Махачкала – Буйнакск – Леваши – В. Гуниб» на участке км 12 – км 23.

По информации Минтранса республики, дорога регионального значения обеспечивает транспортные связи горных районов и Буйнакска с равнинной частью Дагестана и Махачкалой.

«С учетом увеличившейся интенсивности движения эксперты приняли решение расширить проезжую часть на данном участке до 4-х полос. На данный момент на участке 4 км работники завершили работы по восстановлению и закреплению трассы, а также по укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Кроме того, завершилось устройство двух скотопрогонов под трассой, на пересечении с автомобильной дорогой “Обход г. Махачкалы через поселок Талги” построена кольцевая развязка», – заявляет пресс-служба ведомства.