У мемориала памяти погибших специалистов Госавтоинспекции МВД по региону прошла торжественная церемония возложения цветов. «Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия нашей страны. Мы гордимся ими и благодарим за совершенный подвиг», – высказался заместитель руководителя Управления ГИБДД МВД по республики полковник полиции Мурад Османов.
Специалисты Госавтоинспекции Дагестана почтили память погибших коллег
- Автор Дарья
- 08 ноября, 2022. Вторник 15:50
Сегодня, 8 ноября, в День памяти работников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, сотрудники ГИБДД Дагестана почтили память коллег.
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