ЗАМАНА - Специалисты Госавтоинспекции Дагестана почтили память погибших коллег

Специалисты Госавтоинспекции Дагестана почтили память погибших коллег

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08 ноября, 2022. Вторник 15:50
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Специалисты Госавтоинспекции Дагестана почтили память погибших коллег

Сегодня, 8 ноября, в День памяти работников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, сотрудники ГИБДД Дагестана почтили память коллег.

Специалисты Госавтоинспекции Дагестана почтили память погибших коллег

У мемориала памяти погибших специалистов Госавтоинспекции МВД по региону прошла торжественная церемония возложения цветов.  «Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия нашей страны. Мы гордимся ими и благодарим за совершенный подвиг», – высказался заместитель руководителя Управления ГИБДД МВД по республики полковник полиции Мурад Османов. 

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