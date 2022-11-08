Специалисты Госавтоинспекции Дагестана почтили память погибших коллег

Сегодня, 8 ноября, в День памяти работников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, сотрудники ГИБДД Дагестана почтили память коллег.

У мемориала памяти погибших специалистов Госавтоинспекции МВД по региону прошла торжественная церемония возложения цветов. «Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия нашей страны. Мы гордимся ими и благодарим за совершенный подвиг», – высказался заместитель руководителя Управления ГИБДД МВД по республики полковник полиции Мурад Османов.