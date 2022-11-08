Сергей Меликов поздравил завод «Дагдизель» с 90-летним юбилеем

"90 лет прошло со дня образования завода «Дагдизель»! Поздравляю всех заводчан с этой важной датой. Это замечательная возможность вспомнить о большом трудовом пути коллектива, преемственности поколений, добрых традициях ответственного и добросовестного выполнения поставленных задач на благо России. В далёкие тридцатые годы самоотверженный труд строителей «Двигательстроя» стал отправной точкой всей истории завода – первенца дагестанской индустрии. Во время Великой Отечественной войны «завод №182», как тогда назывался «Дагдизель», продолжал свою работу, внося заметный вклад в приближение великой Победы. В нынешнее нелёгкое время предприятие продолжает славные дела своих предшественников в укреплении оборонного щита нашего государства, наращивании его боевой мощи. Самая большая ценность завода – это, в первую очередь, люди, чьё мастерство, высокая квалификация и чувство долга на всех этапах существования предприятия обеспечивали его поступательное развитие. Так держать и впредь! От всей души желаю коллективу дальнейших успехов, крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи во всех начинаниях!", — написал Меликов.