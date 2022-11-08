ЗАМАНА - Сборы за капитальный ремонт в 16 дагестанских районах составили 0%

Сборы за капитальный ремонт в 16 дагестанских районах составили 0%

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08 ноября, 2022. Вторник 11:40
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Сборы за капитальный ремонт в 16 дагестанских районах составили 0%

Нулевой процент сбора за капремонт зафиксирован в 16 районах Дагестана по состоянию на 1 ноября нынешнего года. Об этом вчера, 7 ноября, на собрании оперштаба проинформировал глава кабмина региона Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Сборы за капитальный ремонт в 16 дагестанских районах составили 0%

За капитальный ремонт не платят в следующих районах: Бабаюртовский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский, Кулинский, Лакский, Левашинский. Ногайский, Тляратинский, Хасавюртовский, Хунзахский, Цумадинский, Шамильский и Унцукульский.

Премьер попросил подключенных по видеосвязи лидеров районов объяснить причины подобной ситуации. В свою очередь те дали обещание исправить положение до конца текущего года.

Абдулмуслимов поручил Министерству строительства республики вместе с руководителями районов организовать информационную работу с гражданами.

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