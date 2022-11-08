За капитальный ремонт не платят в следующих районах: Бабаюртовский, Гергебильский, Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Карабудахкентский, Кулинский, Лакский, Левашинский. Ногайский, Тляратинский, Хасавюртовский, Хунзахский, Цумадинский, Шамильский и Унцукульский.
Премьер попросил подключенных по видеосвязи лидеров районов объяснить причины подобной ситуации. В свою очередь те дали обещание исправить положение до конца текущего года.
Абдулмуслимов поручил Министерству строительства республики вместе с руководителями районов организовать информационную работу с гражданами.