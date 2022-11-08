В Дагестане бригады врачей начали дежурить вдоль федеральных трасс для экстренной помощи пострадавшим при авариях

"Круглосуточное дежурство трассовых врачебных бригад организовано на базе медицинских организаций вдоль федеральных автодорог "Кавказ" и "Астрахань-Махачкала" с целью максимального приближения и ускорения оказания врачебной помощи пострадавшим в авариях, рост которых регистрируется в последние месяцы. Об этом было заявлено на собрании руководителя Дагестана Сергея Меликова по развитию материально-технической базы медицинских организаций", — заявляет пресс-служба.

Уточняют, что значительное внимание направлено на развитие санитарной авиации, в связи с чем республиканские власти планируют начать строительство вертолетных площадок, а также обсуждают возможность формирования единого дагестанского диспетчерского центра скорой медицинской помощи и единого колл-центра для приема звонков.